Евро слегка ускорил рост к доллару 31 июля на данных по инфляции в еврозоне

Курс евро слегка ускорил рост к доллару на данных о более быстрых темпах инфляции в еврозоне в июле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.21 EET курс евро к доллару рос до 1,1726 доллара за евро с 1,1706 доллара на прошлых торгах. Курс доллара к иене увеличивался до 111,48 иены со 111,06 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02% - до 94,31 пункта.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по предварительной оценке Евростата, составила 2,1% против уровня июня в 2%. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали сохранения показателя на июньском уровне в 2%. Показатель базовой инфляции в регионе в июле также рос более быстрыми темпами и составил 1,1% против прогноза в 1%.

При этом Евростат сообщил о росте ВВП еврозоны во втором квартале 2018 года. Согласно первой оценке, показатель составил 0,3% в квартальном выражении и 2,1% - в годовом. Аналитики прогнозировали рост на 2,2% в годовом выражении и на 0,4% - в квартальном. Безработица в июне сохранилась на уровне пересмотренного показателя мая в 8,3%.