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НБУ продал $28,1 млн на аукционе во вторник при спросе $46,7 млн
13:40 31.07.2018 |
Национальный банк продал 28,1 млн долларов на аукционе во вторник при спросе 46,7 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Из-за продолжающейся девальвации гривны во вторник НБУ объявил аукцион по продаже 50 млн долларов, в ходе которого было получено заявок на покупку на сумму 46,7 млн долларов.
По результатам аукциона НБУ продал 28,1 млн долларов по цене отсечения 26,86 UAH/USD.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал - 1,009 млрд долларов.
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