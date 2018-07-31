CME и CBOE: анализ отчетов фьючерсов на биткоин

В пятницу, 27 июня, Комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) представила новый еженедельный отчет COT (Commitments of Traders) с биржи СМЕ, который имеет срез открытых позиций 36 трейдеров с 18 по 24 июля 2018 года включительно. На бирже Bitmeх за этот период биткоин подорожал к доллару на 14,6%.

Крупные трейдеры (non-commercial) показали следующие результаты: за отчетный период увеличились длинные и короткие позиции. Long-позиции выросли на 458 шт., до 2792 (+19,6%) контрактов, short-позиции - на 308 шт., до 2295 (-15,5%) контрактов. Чистая короткая нетто-позиция увеличилась на 43,228%, до 497 контрактов против 347 неделей ранее.

В столбце "Spreads" у спекулянтов за минувшую неделю увеличились покрытые позиции на 122, до 265 (+73,20%) контрактов. Странно, что во время повышения пары XBT/USD увеличился этот показатель, поскольку встречные позиции открываются во время неопределённости.

Мелкие участники рынка (non-reportable positions) показали следующее: неподотчётные трейдеры увеличили long-позиции на 147, до 931 (+18,75%) контракта. Short-позиции уменьшились на 3, до 353 (0,83%) контрактов. Чистая длинная нетто-позиция выросла на 35,37%, до 574 контрактов против 424 контрактов неделей ранее.

Вывод: за отчетный период у крупных спекулянтов наблюдалось увеличение как длинных, так и коротких позиций. Покупатели наращивали лонги по BTC, так как считают, что по нему началось новое ралли. Продавцов тоже можно понять. Они шортят подорожавший биткоин, так как ждут от него падения.

Короткие позиции продолжают доминировать на фьючерсном рынке.

Объем одного контракта на CME - пять биткоинов.

Для полноты картины следует рассмотреть аналогичный еженедельный отчет COT (Commitments of Traders) с биржи CBOE, который имеет срез открытых позиций 47 трейдеров с 18 по 24 июля 2018 года включительно. Он полная противоположность отчету со СМЕ.

Крупные трейдеры (non-commercial) показали следующие результаты: за отчетный период long-позиции сократили на 169, до 2326 (+7,83%) контрактов, short-позиции - на 158, до 3977 (-4,13%) контрактов. Чистая короткая нетто-позиция уменьшилась на 0,66%, до 1651 контрактов против 1662 неделей ранее.

В столбце "Spreads" у трейдеров за минувшую неделю сократились покрытые позиции на 96 (-28,40%), до 242 контрактов. На росте закрылись длинные позиции, которые открывались во время падения.

Мелкие участники рынка (non-reportable positions) продемонстрировали следующее: неподотчётные трейдеры уменьшили long-позиции на 116, до 2173(-5,06%) контрактов, short-позиции - на 127, до 522 (-19,5%) контрактов. Чистая длинная нетто-позиция увеличилась на 0,67%, до 1651 контрактов против 1640 контрактов неделей ранее.

Вывод: если на CME во время ралли биткоина со стороны крупных трейдеров наблюдалось увеличение длинных и коротких позиций, то на CBOE участники рынка сокращали позиции и уходили с рынка. На СМЕ открытый интерес увеличился на 577 контрактов, на CBOE он сократился на 381 контракт. На СМЕ один контракт равен 5 биткоинам, на CBOE - 1 биткоину.

По фьючерсам картина противоречивая, как, собственно, и по спотовому рынку. На СМЕ наблюдается приток денежных средств, на CBOE - отток. Может быть, это временное явление, но снижение открытого интереса является "медвежьим" знаком для крипторынка.



