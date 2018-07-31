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Курсы валют по карточным операциям на 31.07.18
11:11 31.07.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 31 июля 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.7500
|27.0270
|31.0000
|31.7460
|4.1000
|4.3000
|ОТП Банк
|26.7000
|26.9500
|31.2300
|31.5600
|Укрсоцбанк
|26.7500
|27.0000
|31.1000
|31.7000
|Ощадбанк
|26.6000
|26.9800
|30.8200
|31.6000
|2.8600
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|26.6500
|26.9500
|31.2000
|31.6000
|Укрэксимбанк
|26.6300
|27.0000
|31.1500
|31.8000
|Райффайзен Банк Аваль
|26.6667
|27.0000
|30.8642
|31.5000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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