В Украине решили поднять лимит оплаты без PIN по картам с PayPass

MasterCard откажется от лимита в 100 грн при бесконтактной оплате (картами с PayPass) в Украине.

Об этом написала Независимая ассоциация банков Украины на своей Facebook-странице.

Изменение вступит в силу в апреле 2019 года, с этого времени не вводить PIN-код можно будет для всех покупок до 300 грн.

Отмечается, что с учетом текущих курсовых реалий, поднятие лимита оправданно, но компания внесет изменения поздновато - в Украину уже пришли Google Pay и Apple Pay (а также Garmin Pay), в которых подобный лимит отсутствует.

Лимит в 100 грн для бесконтактной оплаты без пароля существует много лет, в том числе этой суммой ограничивались покупки при "долларе по восемь". Использовать PIN-код для более дорогостоящих покупок платёжная система требует в целях безопасности.