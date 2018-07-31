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В Украине решили поднять лимит оплаты без PIN по картам с PayPass
11:01 31.07.2018 |
MasterCard откажется от лимита в 100 грн при бесконтактной оплате (картами с PayPass) в Украине.
Об этом написала Независимая ассоциация банков Украины на своей Facebook-странице.
Изменение вступит в силу в апреле 2019 года, с этого времени не вводить PIN-код можно будет для всех покупок до 300 грн.
Отмечается, что с учетом текущих курсовых реалий, поднятие лимита оправданно, но компания внесет изменения поздновато - в Украину уже пришли Google Pay и Apple Pay (а также Garmin Pay), в которых подобный лимит отсутствует.
Лимит в 100 грн для бесконтактной оплаты без пароля существует много лет, в том числе этой суммой ограничивались покупки при "долларе по восемь". Использовать PIN-код для более дорогостоящих покупок платёжная система требует в целях безопасности.
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