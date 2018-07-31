30 июля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $149,7 млн до $146,4 млн

В понедельник, 30 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 149,7 млн долларов по сравнению с 27 июля до 146,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 162,8 млн долларов по сравнению с 27 июля до 197,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 6 коп. в понедельник сохранился на уровне 26,76 UAH/USD.



