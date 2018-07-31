Золото дешевеет 31 июля в ожидании решения ФРС США по ставке

Золото дешевеет во вторник в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.21 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,2 доллара, или на 0,1%, до 1220,1 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,21% - до 15,5 доллара за унцию.

В центре внимания трейдеров находится двухдневное заседание ФРС, итоги которого станут известны в среду, 1 августа. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне 1,75-2%. При этом инвесторов интересует, изменит ли ФРС планы по дальнейшему повышению процентной ставки в текущем году.

"Сейчас для инвесторов нет четкого направления или факторов, на которых можно было бы сыграть на биржах, и я полагаю, что пока не появятся первые сообщения от ФРС, то рынок будет торговаться так же, как сейчас", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ANZ Дэниэла Хайнза (Daniel Hynes).

"Мы можем увидеть небольшую поддержку (для золота - ред.) сразу после завершения встречи регулятора, особенно если регулятор выступит не с такими "бычьими" комментариями, как ранее", - добавляет аналитик.