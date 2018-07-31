Иена активно дешевеет на итогах заседания Банка Японии

Курс иены опускается практически ко всем мировым валютам во вторник, включая доллар США и евро, после обнародования итогов июльского заседания Банка Японии.

Курс евро находится к указанному времени в районе 130,29 иены по сравнению со 129,99 иены в предыдущую сессию. Курс доллара составляет 111,22 иены против 111,04 иены в понедельник.

Евро торгуется в 9:18 EET в районе $1,1715 против $1,1706 на закрытие прошлой сессии.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,16%.

Как стало известно во вторник, Банк Японии не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики, однако сигнализировал о готовности скорректировать ориентиры доходности госбондов в дальнейшем.

Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, говорится в сообщении ЦБ. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%. Японский ЦБ также оставил без изменения объем программы выкупа активов - на уровне около 80 трлн иен ($720 млрд) в год.

Между тем руководство ЦБ заявило о готовности допустить определенные колебания доходности госбондов, в зависимости от уровня экономической активности и инфляции. Кроме того, объем покупки активов может быть увеличен или уменьшен.

Тем временем в среду завершится задание Федеральной резервной системы (ФРС), а в четверг - Банка Англии. Эксперты в среднем полагают, что Федрезерв не станет менять базовые ставки, но даст четкий сигнал о том, что они будут повышены на последующих заседаниях, тогда как британский ЦБ, как ожидается, поднимет ставку по кредитам с 0,5% до 0,75%.