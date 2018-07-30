Власти Южной Кореи могут лишить криптобиржи налоговых льгот

Южнокорейские криптовалютные биржи могут вскоре лишиться права на существенные налоговые льготы, предоставляемые небольшим компаниям. Об этом сообщает CoinDesk.

Правительство Южной Кореи предложило пересмотреть налоговое законодательство и, в частности, исключить криптовалютные биржи из категории стартапов или субъектов малого/среднего бизнеса (SME). Последние обладают правом снижения налогов вплоть до 100%.

Так, согласно местным законам, стартапы и SME могут обратиться к властям за получением скидки на подоходный либо корпоративный налог в размере 50-100% в течение первых пяти лет существования бизнеса. Спустя пять лет, небольшие компании могут также претендовать на налоговую преференцию, однако уже в размере 5-30%.

Однако правительство решило, что предоставление криптовалютным платформам преференций является нецелесообразным. По мнению чиновников, «криптовалютный брокераж не является эффективным источником создания добавленной стоимости».

Проект внесения изменений в законодательство будет представлен на обсуждение Национальной Ассамблеи 31 августа. Однако при любом сценарии развития событий льготы будут предоставляться блокчейн-стартапам, сфокусированным на исследованиях и создании новых продуктов. Таким образом, правительство Южной Корее пытается стимулировать развитие новых технологий в стране.

В целом же, в Южной Корее прослеживается явная тенденция к ужесточению регулирования криптоиндустрии. Так, на днях местная Комиссия по финансовым услугам призвала Национальную ассамблею срочно принять законы, усиливающие надзор над биржами цифровых валют.