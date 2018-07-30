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Курс доллара на межбанке 30 июля составил 26.7552 грн
17:18 30.07.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
Время
|
30.07.2018
|
27.07.2018
|
Количество сделок
|
Объем покупки и продажи, млн. доллар США
|
Средневзвешенный курс доллара
|
Средневзвешенный курс межбанк
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9:30
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-
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-
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10:00
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-
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-
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-
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-
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10:30
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24
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15.52
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26.7422
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26.7607
|
11:00
|
62
|
39.62
|
26.7396
|
26.7636
|
11:30
|
118
|
73.26
|
26.7424
|
26.7647
|
12:00
|
178
|
92.04
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26.7443
|
26.7678
|
12:30
|
248
|
118.10
|
26.7457
|
26.7670
|
13:00
|
354
|
194.58
|
26.7466
|
26.7650
|
13:30
|
408
|
231.62
|
26.7466
|
26.7627
|
14:00
|
410
|
232.96
|
26.7466
|
26.7630
|
14:30
|
430
|
246.06
|
26.7464
|
26.7621
|
15:00
|
442
|
257.06
|
26.7480
|
26.7621
|
15:30
|
464
|
268.20
|
26.7502
|
26.7617
|
16:00
|
486
|
281.10
|
26.7544
|
26.7615
|
16:30
|
496
|
287.90
|
26.7553
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-
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17:00
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500
|
291.90
|
26.7552
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