НБУ продал на межбанке $120,2 млн 23-27 июля путем использования Matching

Национальный банк в период с 23 по 27 июля продал на межбанковском валютном рынке 120,2 млн долларов путем использования функционала Matching.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Всего в период с 23 по 27 июля НБУ продал на межбанке 120,2 млн долларов и не покупал валюту.

С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 1 884,69 млн долларов, а продал - 656 млн долларов.

С использованием Matching с начала года было куплено 486,2 млн долларов, а продано - 214,2 млн долларов.

В ходе валютных аукционов было куплено 589,5 млн долларов, а продано - 97,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне чистая покупка Национальным банком на межбанковском валютном рынке иностранной валюты составила 24 млн долларов.

Функционал Matching предусматривает возможность для Национального банка, как и для других участников рынка, мгновенно заключать сделки по купле-продаже иностранной валюты путем или выбором лучшей из анонимных котировок, имеющихся в функционале в определенный момент, или введением в систему собственных анонимных котировок, которые в дальнейшем акцептуются контрагентами.