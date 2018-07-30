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НБУ продал на межбанке $120,2 млн 23-27 июля путем использования Matching
11:56 30.07.2018 |
Национальный банк в период с 23 по 27 июля продал на межбанковском валютном рынке 120,2 млн долларов путем использования функционала Matching.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Всего в период с 23 по 27 июля НБУ продал на межбанке 120,2 млн долларов и не покупал валюту.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 1 884,69 млн долларов, а продал - 656 млн долларов.
С использованием Matching с начала года было куплено 486,2 млн долларов, а продано - 214,2 млн долларов.
В ходе валютных аукционов было куплено 589,5 млн долларов, а продано - 97,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне чистая покупка Национальным банком на межбанковском валютном рынке иностранной валюты составила 24 млн долларов.
Функционал Matching предусматривает возможность для Национального банка, как и для других участников рынка, мгновенно заключать сделки по купле-продаже иностранной валюты путем или выбором лучшей из анонимных котировок, имеющихся в функционале в определенный момент, или введением в систему собственных анонимных котировок, которые в дальнейшем акцептуются контрагентами.
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