На межбанке 27 июля объем торгов долларом уменьшился на $8,3 млн до $296,1 млн

В пятницу, 27 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 8,3 млн долларов по сравнению с 26 июля до 296,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 15,5 млн долларов по сравнению с 26 июля до 360,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 10 коп. в пятницу повысился на 6 коп. до уровня 26,76 UAH/USD.



