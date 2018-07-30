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На межбанке 27 июля объем торгов долларом уменьшился на $8,3 млн до $296,1 млн
10:47 30.07.2018 |
В пятницу, 27 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 8,3 млн долларов по сравнению с 26 июля до 296,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 15,5 млн долларов по сравнению с 26 июля до 360,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.
Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 10 коп. в пятницу повысился на 6 коп. до уровня 26,76 UAH/USD.
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