Доллар дешевеет к евро 30 июля перед заседаниями ФРС, ЦБ Японии и Англии

Курс доллара к евро снижается в понедельник в преддверии заседаний мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.15 EET курс евро к доллару рос до 1,166 доллара с 1,1658 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 111,06 иены за доллар со 111,03 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 94,67 пункта.

Инвесторы продолжают понижать стоимость доллара даже после рекордной статистики по ВВП США во втором квартале, которая была опубликована в пятницу. Теперь трейдеры сосредоточены на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Они станут известны в среду.

Во вторник решение по ставке объявит Банк Японии, в четверг - Банк Англии.

По мнению главного аналитика по валютным рынкам Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), инвесторы будут больше заинтересованы в данных по ВВП США за июль, то есть в третьем квартале, так как с июля в стране были введены импортные пошлины на китайские товары. "С другой стороны, доходность двухлетних облигаций США растет, что подчеркивает ожидания рынка на повышение ставки регулятора. Это ограничивает падение доллара", - цитирует аналитика агентство Рейтер.

По данным министерства торговли США, реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, согласно первой оценке, составил 4,1% в годовом выражении против роста на 2,2% в первом квартале. Это самые быстрые темпы роста с 2014 года.