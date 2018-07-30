Финансовые новости
- |
- 30.07.18
- |
- 12:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар дешевеет к евро 30 июля перед заседаниями ФРС, ЦБ Японии и Англии
09:41 30.07.2018 |
Курс доллара к евро снижается в понедельник в преддверии заседаний мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.15 EET курс евро к доллару рос до 1,166 доллара с 1,1658 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене увеличивался до 111,06 иены за доллар со 111,03 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 94,67 пункта.
Инвесторы продолжают понижать стоимость доллара даже после рекордной статистики по ВВП США во втором квартале, которая была опубликована в пятницу. Теперь трейдеры сосредоточены на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Они станут известны в среду.
Во вторник решение по ставке объявит Банк Японии, в четверг - Банк Англии.
По мнению главного аналитика по валютным рынкам Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), инвесторы будут больше заинтересованы в данных по ВВП США за июль, то есть в третьем квартале, так как с июля в стране были введены импортные пошлины на китайские товары. "С другой стороны, доходность двухлетних облигаций США растет, что подчеркивает ожидания рынка на повышение ставки регулятора. Это ограничивает падение доллара", - цитирует аналитика агентство Рейтер.
По данным министерства торговли США, реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, согласно первой оценке, составил 4,1% в годовом выражении против роста на 2,2% в первом квартале. Это самые быстрые темпы роста с 2014 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доходный модуль. Кто зарабатывает на оценке квартир по-новому
|Как ВСУ используют временное затишье на Донбассе
|Новые санкции. Как Конгресс заставит Трампа кинуть Путина
|Медведчук, Рабинович і санкції. Як опоблок заганятимуть під Медведчука
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал на межбанке $120,2 млн 23-27 июля путем использования Matching
|Курс валют по карточным операциям на 30.08.18
|Доходный модуль. Кто зарабатывает на оценке квартир по-новому
|НБУ продал 27 июля банкам депозитные сертификаты на 19 161 млн гривен
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.07.18
|На межбанке 27 июля объем торгов долларом уменьшился на $8,3 млн до $296,1 млн
Это интересно
|В Samsung созданы «неубиваемые» OLED-дисплеи
|Mercedes-Benz представил «короткий» седан A-Class
|Ford: адаптивный круиз-контроль помогает бороться с «фантомными» пробками
|Xiaomi выпустила массажное кресло с системой искусственного интеллекта
|Компания Porsche представила обновленный кроссовер Macan
|Умные колонки больше всего оценили люди старше 45 лет
|lifecell намерен развернуть первую в Украине сеть Интернета вещей