Ernst & Young вооружилась инструментом для расчета налогов с криптовалютных транзакций

Входящая в «Большую четверку» аудиторов компания Ernst & Young (EY) приобрела у американского стартапа Elevated Consciousness технологические активы и связанные с ними патенты. В их число вошел инструмент под названием Andy Crypto-Asset Accounting and Tax (CAAT), который можно подключить к многочисленным биржам и кошелькам и использовать для мониторинга криптовалютных транзакций. Об этом пишет BlockTribune.

Представители EY говорят, что наличие этого инструмента выводит фирму в лидеры на рынке аудита, позволяя обслуживать различные организации, которые внедряют в свои процессы криптовалютные активы.

«Эта сделка стала еще одним элементом в создании портфеля блокчейн- и криптовалютных решений для наших бизнес-направлений. Налоговая стратегия, планирование и ее реализация станут ключевой частью всего, мы создаем - от управления цепями поставок до решений по лицензированию программного обеспечения», - сказал Пол Броуди, глава отдела глобальных инноваций и блокчейна EY.

По его словам, CAAT будет интегрирован в портфель решений под названием Blockchain Analyzer с целью создания наиболее обширного набора технологических услуг в области налоговой отчетности и страхования.

Напомним, ранее в этом году Федеральная налоговая служба США (IRS) объявила о создании специализированной группы из десяти следователей для выявления случаев уклонения от уплаты налогов от доходов, связанных с криптовалютными операциями.



