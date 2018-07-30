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Ernst & Young вооружилась инструментом для расчета налогов с криптовалютных транзакций
08:43 30.07.2018 |
Входящая в «Большую четверку» аудиторов компания Ernst & Young (EY) приобрела у американского стартапа Elevated Consciousness технологические активы и связанные с ними патенты. В их число вошел инструмент под названием Andy Crypto-Asset Accounting and Tax (CAAT), который можно подключить к многочисленным биржам и кошелькам и использовать для мониторинга криптовалютных транзакций. Об этом пишет BlockTribune.
Представители EY говорят, что наличие этого инструмента выводит фирму в лидеры на рынке аудита, позволяя обслуживать различные организации, которые внедряют в свои процессы криптовалютные активы.
«Эта сделка стала еще одним элементом в создании портфеля блокчейн- и криптовалютных решений для наших бизнес-направлений. Налоговая стратегия, планирование и ее реализация станут ключевой частью всего, мы создаем - от управления цепями поставок до решений по лицензированию программного обеспечения», - сказал Пол Броуди, глава отдела глобальных инноваций и блокчейна EY.
По его словам, CAAT будет интегрирован в портфель решений под названием Blockchain Analyzer с целью создания наиболее обширного набора технологических услуг в области налоговой отчетности и страхования.
Напомним, ранее в этом году Федеральная налоговая служба США (IRS) объявила о создании специализированной группы из десяти следователей для выявления случаев уклонения от уплаты налогов от доходов, связанных с криптовалютными операциями.
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