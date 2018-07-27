НБУ демонстрирует поддержку курса гривни - банкиры

Национальный банк Украины (НБУ) демонстрирует поддержку курса гривни и будет продолжать сглаживать резкие курсовые колебания, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Нацбанк будет продолжать выходить на межбанк в случае сильного перекоса между спросом и предложением как с целью поддержки, так и для сглаживания резких колебаний. Если предложение преобладает над спросом и гривня ревальвирует, регулятор будет сдерживать укрепление курса; в обратном случае Нацбанк будет выходить на рынок, чтобы удовлетворить создавшийся спрос. Подтверждением являются вчерашние интервенции Нацбанка через Matching в системе Bloomberg, когда из-за значительного роста (спроса - ИФ) на рынке практически не осталось предложения валюты и Нацбанк удовлетворял оставшийся спрос", сказал директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.

По его оценке, резких колебаний курса гривни не будет.

"Учитывая, что в связи с началом деловой активности сентябрь всегда был сложным месяцем для курса доллар/гривня, мы ожидаем, что курс будет находиться в пределах достаточно широкого коридора. Тем не менее, резких колебаний не предвидится. Курс будет оставаться в рамках бюджетных значений и полностью соответствовать политике Национального банка", сказал он.

По оценке директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, центробанк будет сглаживать резкие курсовые колебания, но не будет препятствовать тренду.

"НБУ будет стараться сглаживать резкие курсовые колебания, не препятствуя изменению курса", - сказал он.

По оценке И.Якобчука, снижение курса гривни, которое наблюдается на рынке в последнее время, является началом сезонной девальвации.

В свою очередь, председатель правления РВС Банка Владислав Кравец полагает, что снижение курса гривни является коррецией.

"Это коррекция. Снижение курса гривни в июле обусловлено несколькими факторами: погашением НДС, выплатой по ОВГЗ и тем, что экспортеры стали придерживать выручку в связи с началом коррекции. В начале августа добавится еще один фактор, который окажет давление на курс гривни, - выплата дивидендов. НБУ в последние дни сглаживал резкие колебания. Такой же будет тактика центробанка на межбанке и в ближайшие дни", - сказал он.

Аналогичной точки зрения придерживается и А.Стадник.

"Для исторически постоянной для Украины осенней девальвации еще рано. Мы считаем, что на протяжении августа есть смысл ожидать коррекцию курса доллар/гривня", - сказал он.

Как полагают эксперты, упрощение проведения сделок на межбанковском валютном и кредитном рынках, изменение методик расчета курса гривни и индекса межбанковских ставок направлены на либерализацию валютного рынка и не влияют на движение курса гривни.

"Системы ВалКли и КредИнфо более не выполняют свои функции на рынке, поэтому решение Нацбанка об их отмене ожидаемо и полностью оправдано. (Официальный - ИФ) курс Нацбанка не влияет на ход торгов. Напротив - он их зеркально отражает. Потому первоочередное - это торги, а производное - официальный курс", - сказал А. Стадник.

Аналогичной точки зрения придерживается и директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.

"Внедрение новой методологии расчета индекса UIIR (Украинский индекс межбанковских ставок), безусловно, приблизит его к международным стандартам расчета аналогичных иностранных индексов, сделает UIIR реальным индикатором денежного рынка, который будет использоваться участниками рынка при заключении сделок. Кроме этого, отмена обязательной регистрации валютных и ресурсных сделок в системах НБУ (ВалКли, КредИнфо) значительно упростит процедуру проведения сделок, а также сократит время сотрудников банков на проведение всех операций. Эти шаги Нацбанка очень позитивно воспринимаются рынком. Все это свидетельствует о продолжении политики НБУ по либерализации рынка и упрощению проведения операций. По нашему мнению, эти изменения никак не отразятся на курсе гривни, ведь они носят технический характер и не влияют на экономическую картину в целом по стране", - сказал он.

