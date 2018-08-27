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Курс валют по карточным операциям на 27.08.18
12:33 27.07.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 27 июля 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.7000
|27.0270
|30.8500
|31.5457
|4.0700
|4.3000
|ОТП Банк
|26.4500
|26.6500
|30.9500
|31.2100
|Укрсоцбанк
|26.5500
|26.8500
|30.9000
|31.5500
|Ощадбанк
|26.6000
|26.8800
|30.8500
|31.4800
|2.8500
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|26.6500
|26.9500
|31.0000
|31.5000
|Укрэксимбанк
|26.4200
|26.7200
|30.7400
|31.5700
|Райффайзен Банк Аваль
|26.5252
|26.9000
|30.9598
|31.6000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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