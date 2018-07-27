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Курс доллара на межбанке 27 июля составляет 26.7636 грн.
11:17 27.07.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
Время
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27.07.2018
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26.07.2018
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Количество сделок
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Объем покупки и продажи, млн. доллар США
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Средневзвешенный курс доллара
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Средневзвешенный курс межбанк
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16
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12.86
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26.7607
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26.6216
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11:00
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86
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48.40
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26.7636
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26.6291
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26.6305
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