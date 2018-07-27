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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остатки средств на корсчетах банков 27.07.18

10:41 27.07.2018 |

Финансы

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
24 июля 57909.2
25 июля 52993.7
26 июля 50989.0
27 июля 51199.4

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ на 27 июля - 26,651412 грн/$1.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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