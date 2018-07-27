На межбанке 26 июля объем торгов долларом увеличился на $47,1 млн до $304,4 млн





В четверг, 26 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 47,1 млн долларов по сравнению с 25 июля до 304,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 33,8 млн долларов по сравнению с 25 июля до 345 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после повышения в среду на 1 коп. в четверг вырос на 10 коп. до уровня 26,70 UAH/USD.