Цена биткоина ушла ниже $8000 на фоне повторного отказа SEC в запуске биткоин-ETF братьев Уинклвоссов

В четверг, 26 июля, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) во второй раз отклонила заявку братьев Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов на создание привязанного к биткоину биржевого инвестиционного фонда. На фоне этой новости цена первой криптовалюты упала более чем на 3,5%, снова опустившись ниже $8000.

Напомним, братья Уинклвоссы уже долгое время добиваются открытия Winklevoss Bitcoin Trust, еще в июне 2016 года направив с этой целью заявку на изменения в правила работы биржи BATS Global Exchange, на который и должны торговаться акции фонда.

Первый отказ был вынесен в марте 2017 года, и как тогда объяснили в SEC, изменения в правила работы биржи не могут быть приняты, поскольку в своем большинстве биткоин-рынки нерегулируемы. Кроме того, заявила тогда Комиссия, BATS Global Exchange (BZX) не заключила и не может на данный момент заключить соглашение о мониторинге, аналогичное тем, которые заключены в отношении всех ранее одобренных биржевых продуктов с целью предотвращения манипуляций и мошенничества.

Вскоре после получения отказа BZX подала апелляцию на это решения, а также представила Комиссии дополнительные комментарии. Все это время не утихала дискуссия о готовности регулятора одобрить биржевой продукт для торговли биткоином.

Тем не менее, как свидетельствует новый документ, риски, на которые Комиссия указывала ранее, по-прежнему беспокоят регулятора.

Одновременно с этим отмечается, что данное решение не может считаться оценкой криптовалют и блокчейна в целом и относится исключительно к структуре Winklevoss Bitcoin Trust.

«Хотя Комиссия не одобряет предложенное изменение правил, она подчеркивает, что ее неодобрение не основывается на оценке биткоина или технологии блокчейн в более широком понимании или их ценности как инновации или инвестиции. Комиссия не одобряет предложенное изменение правил, поскольку BZX не смогла подтвердить, что ее предложение согласуется с разделом 6(b)(5) Закона о биржах, в котором в частности говорится о том, что правила должны быть составлены таким образом, чтобы препятствовать актам мошенничества и манипуляций и соответствующим практикам», - говорится в документе.

При этом SEC снова заявляет, что не исключает возможность одобрения подобного продукта в будущем, и что с временем регулируемые биткоин-рынки «могут продолжить расти и развиваться».

«Например, существующие или новые биткоин-фьючерсы могут достичь значительных размеров, а биржа, занимающаяся листингом подобных продуктов, сможет продемонстрировать в предложенном изменении правил свою способность урегулировать риски мошенничества и манипуляций посредством предоставления информации о мониторинге регулируемому рынку значительных размеров, связанным с биткоином, а также, где это будет уместно, спотовым рынкам, связанным с биткоин-деривативами», - заявил регулятор.

Если это произойдет, «у Комиссии появится возможность решить, соответствует ли биржевой биткоин-продукт требованиям Закона о биржах».

Напомним, ранее на этой неделе еще один кандидат на запуск биткоин-ETF инвестиционная компания VanEck Associates направила в адрес SEC письмо, в котором высказала убеждение, что индустрия готова принять и поддержать подобный финансовый инструмент.

Одновременно с этим в адрес SEC поступила еще одна заявка на регистрацию ETF, при этом ориентированного сразу на десять наиболее ликвидных криптовалют. Заявка была направлена от имени компании по управлению активами Bitwise Asset Management.

Ранее в июле заявку на открытие еще одного биржевого инвестиционного биткоин-фонда, который намерен торговать акциями SolidX, направила Чикагская опционная биржа (CBOE Global Markets). Ее рассмотрение ожидается 10 августа.