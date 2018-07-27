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Доллар 27 июля колеблется к евро и иене в ожидании данных по ВВП США
08:56 27.07.2018 |
Курс доллара в пятницу утром не демонстрирует выраженной динамики к мировым валютам в преддверии выхода статистики по ВВП США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.27 EET курс евро к доллару снижался до 1,1641 доллара с 1,1643 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 111,16 иены за доллар со 111,23 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 94,74 пункта.
Позднее в пятницу Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по ВВП страны. По прогнозам экспертов, реальный рост ВВП США во втором квартале 2018 года, по первой оценке, составил 4,1% в годовом выражении. Согласно окончательной оценке министерства, в первом квартале рост экономики страны составил 2%.
При этом на валютный рынок продолжают оказывать влияние заявления президента США Дональда Трампа об американской валюте. Трамп на прошлой неделе обвинил Китай и ЕС в манипулировании курсами своих валют и поддержании низких процентных ставок на фоне повышения ставки в США и укрепления доллара.
По мнению старшего валютного стратега IG Securities Юниси Исикавы (Junichi Ishikawa), которое приводит агентство Рейтер, курс доллара будет неустойчивым, реагируя, с одной стороны, на позитивные фундаментальные факторы, а с другой - на давление политических факторов, таких как попытки Трампа держать курс американской валюты под контролем.
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