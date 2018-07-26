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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Объем денежных переводов в Украину по итогам I полугодия составил $1,2 млрд - НБУ

19:15 26.07.2018 |

Финансы, Экономика

 

Объем денежных переводов в Украину через системы перевода средств по итогам первого полугодия 2018 года составил в эквиваленте $1,2 млрд, из Украины - $140 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на сайте в четверг.

Согласно сообщению, за этот период в пределах Украины объем переводов составил 69,4 млрд грн.

Как сообщалось, объем денежных переводов в Украину посредством систем перевода средств в 2017 году сократился на 4,4% и составил $2,378 млрд, из Украины - на 18,8%, до $286 млн, тогда как в пределах Украины вырос на 21,4% - до $4,456 млрд.

По состоянию на начало июля 2018 года из 37 систем денежных переводов, которые осуществляли деятельность в Украине, 31 система переводила средства в пределах Украины и 12 систем предоставляли услуги по трансграничным переводам.

Основной объем денежных переводов в пределах Украины осуществляют системы, созданные небанковскими учреждениями-резидентами. При этом 11 таких систем вместе осуществили около 92% всех переводов.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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