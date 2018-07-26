НБУ усовершенствовал порядок обмена информацией о валютных операциях клиентов

Национальный банк усовершенствовал порядок обмена информацией о валютных операциях клиентов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк вводит ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые расширяют возможности банков по обмену информацией о валютных операциях клиентов, а также совершенствуют отдельные требования к торговле иностранной валютой.

Во-первых, урегулированы вопросы обмена информацией о валютных операциях клиента между уполномоченными банками и ликвидаторами банков или юридическими лицами, которые образовались в результате ликвидации банка по решению собственников, необходимые в случае перехода клиента к новому обслуживающему банка и существованию у него незавершенных операций.

Обмен информацией о незавершенных расчетах клиента будет осуществляться на бумажном носителе исключительно фельдсвязью, спецсвязью, почтовой связью (заказным или ценным письмом).

Отмечается, что на данный момент этот обмен осуществляется только средствами электронной почты Национального банка.

В то же время на банки возложена обязанность надлежащим образом осуществить проверку достоверности полученной информации.

Во-вторых, банки смогут покупать иностранную валюту за средства клиентов для обмена на другую иностранную валюту, необходимую для выполнения ими обязательств по внешнеэкономическим договорам на межбанковском валютном рынке и/или на международном валютном рынке, тогда как ранее операция по обмену на другую иностранную валюту осуществлялась исключительно на международном валютном рынке.

Кроме того, уточнена формулировка нормы, регламентирующей осуществление уполномоченными банками купли-продажи иностранной валюты за гривны на условиях "форвард".

Уточнением четко определяется, что банки могут осуществлять такиеие операции с клиентами-резидентами, являющимися субъектами внешнеэкономической деятельности, и/или с другими уполномоченными банками.

"Указанные изменения дадут возможность клиентам, которые ранее обслуживались в банках, которые сейчас ликвидируются/у которых процедура ликвидации уже завершена, и в связи с этим была обеспечена передача необходимой информации средствами электронной почты Национального банка, покупать и/или перечислять иностранную валюту, а новым обслуживающим банкам - осуществлять действенный контроль за валютными операциями клиента", - отмечает регулятор.

Также эти изменения будут способствовать повышению эффективности проведения операций по торговле иностранной валютой.

Они закреплены постановлением правления №86 от 24 июля 2018 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка", которое вступает в силу 27 июля 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, с июля НБУ упростил проведение операций по обмену валют.