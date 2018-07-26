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Курс доллара на межбанке 26 июля составляет 26.6381 грн
13:09 26.07.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
Время
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26.07.2018
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25.07.2018
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Количество сделок
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Объем покупки и продажи, млн. доллар США
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Средневзвешенный курс доллара
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Средневзвешенный курс межбанк
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9:30
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10:00
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10:30
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20
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12.78
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26.6216
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26.6250
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11:00
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88
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59.40
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26.6291
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26.6360
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11:30
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168
|
97.28
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26.6305
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26.6368
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12:00
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276
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175.24
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26.6336
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26.6367
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12:30
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338
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212.60
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26.6354
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26.6353
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13:00
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462
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291.78
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26.6381
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26.6348
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13:30
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26.6327
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14:00
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26.6329
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14:30
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26.6304
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15:00
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26.6288
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15:30
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26.6283
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16:00
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26.6270
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16:30
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26.6268
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17:00
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26.6269
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