Евро незначительно дорожает к доллару после встречи Юнкера и Трампа

Курс евро незначительно повышается по отношению к доллару в четверг утром после встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом, на которой обсуждались торговые вопросы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 EET курс евро к доллару рос до 1,1731 доллара за евро с 1,1728 доллара на прошлых торгах. Курс доллара к иене опускается при этом до 110,75 иены со 110,98 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,2% - до 94,17 пункта.

В центре внимания рынков оказались результаты встречи Юнкера с Трампом, которая прошла в среду в Белом доме. Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых - работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.

"На рынке действуют несколько разных сил. Инвесторы покупали доллар в качестве более надежного актива в период усиления напряженности в торговле, а теперь он немного сдает позиции, поскольку заголовки об итогах переговоров ЕС и США возрождают интерес инвесторов к рисковым активам", - рассказал агентству Рейтер президент FPG Securities в Токио Коджи Фукайя (Koji Fukaya).