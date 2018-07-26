Золото дешевеет после встречи Трампа и Юнкера

Стоимость золота в четверг утром снижается, инвесторы оценивают состоявшиеся в среду переговоры главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,6 доллара, или на 0,13%, до 1230 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро росла на 0,04% - до 15,59 доллара за унцию.

Участники рынка оценивают результаты переговоров Трампа и Юнкера по вопросам торговли, прошедшие в Белом доме. По итогам встречи Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых - работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности увеличения поставок СПГ и соевых бобов из США в страны ЕС.

Согласно совместному заявлению ЕС и США после этой встречи, стороны хотят усилить двусторонние торговые отношения. В то же время глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард поприветствовала достигнутые договоренности, заявив, что "глобальная экономика может работать на пользу всем только тогда, когда страны будут конструктивно участвовать в разрешении торговых и инвестиционных разногласий, не прибегая к исключительным мерам".

Инвесторы оценили прошедшую встречу как сигнал ослабления глобальной торговой напряженности. Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды геополитической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.