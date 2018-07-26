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CME Group: объем торгов биткоин-фьючерсами достиг рекордных значений
08:40 26.07.2018 |
Во вторник, 25 июля, средний дневной объем торгов биткоин-фьючерсами на Чикагской товарной бирже (CME Group) составил 12 878 контрактов. Пока это является абсолютным рекордом, достигнутым на этой площадке торговцами криптовалютных деривативов.
Отметим, что в основе контрактов лежали 64 390 BTC (около $530 млн).
Напомним, во втором квартале средний дневной объем торгов биткоин-фьючерсами вырос на 93%.
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