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Евро 25 июля колеблется в слабом плюсе накануне заседания ЕЦБ
15:10 25.07.2018 |
Курс евро по отношению к доллару в среду днем колеблется в символическом плюсе накануне заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.43 EET курс евро к доллару рос до 1,1694 доллара за евро с 1,1688 доллара на прошлых торгах. Курс доллара к иене опускался до 111,07 иены со 111,19 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13% - до 94,48 пункта.
В четверг состоится очередное заседание ЕЦБ. Инвесторы обратят особое внимание на выступление главы регулятора Марио Драги после оглашения итогов июльской встречи. Участников рынка интересует, упомянет ли Драги о потенциальном влиянии торгового спора с США на политику регулятора, считают эксперты.
"В условиях высокой напряженности рынки будут внимательно прислушиваться к комментариям Марио Драги относительно торговых войн. В июне он заявил, что прогнозы ЕЦБ не учитывают возможное введение США и другими странами новых пошлин", - отмечают аналитики "Сбербанк КИБ" Том Левинсон и Николай Минко в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
США в марте ввели пошлины на сталь и алюминий, в том числе в отношении ЕС, Евросоюз заявил о выработке ответных мер. Помимо этого президент США Дональд Трамп пригрозил возможностью введения ввозных пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.
Кроме того, рынки ожидают встречи в среду Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Американский лидер заявлял, что если сторонам не удастся договориться, это негативно отразится на поставках автомобилей из Европы.
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