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НБУ упростил порядок привлечения резидентами внешнего финансирования
13:16 25.07.2018 |
Национальный банк упростил порядок привлечения резидентами внешнего финансирования.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українськi Новини.
Национальный банк применил ряд изменений в нормы действующего валютного законодательства с целью упрощения сферы регулирования операций резидентов-заемщиков по привлечению внешних кредитных ресурсов в Украине.
Так, в Национальном банке будут полностью автоматизированы процедуры регистрации/внесения изменений в регистрации/аннулирования регистрации внешних договоров кредитования (займа) в иностранной валюте, заключенных резидентами-заемщиками.
Инициирование таких процедур будет осуществлять уполномоченный обслуживающий банк по договору путем направления в НБУ соответствующего электронного документа, на основании которого средствами специального программного обеспечения Национального банка будет проведена в автоматизированном режиме необходимая процедура.
При этом будут исключены требования об обязательном проведении Национальным банком отдельной процедуры рассмотрения и анализа пакетов документов, которая применялась в случае выявления обслуживающим банком индикаторов рисковой финансовой операции по внешнему договору кредитования, требующий регистрации/внесения изменений в регистрацию.
"Указанные упрощения будут способствовать дальнейшей либерализации сферы валютного регулирования, улучшению финансирования экономических субъектов Украины и, соответственно, оживлению украинской экономики в целом", отмечает регулятор.
Упрощение будет действовать с 20 августа 2018 года, что закреплено постановлением правления № 83 от 20 июля 2018 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка".
Как сообщали Українськi Новини, ранее Национальный банк упростил перечисление валюты за границу по решениям судов.
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