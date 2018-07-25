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Курс валют по карточным операциям на 25.07.18
11:43 25.07.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 25 июля 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.4500
|26.8097
|30.7000
|31.3480
|4.0700
|4.3000
|ОТП Банк
|26.4000
|26.6000
|30.8900
|31.1600
|Укрсоцбанк
|26.4500
|26.7500
|30.7000
|31.3000
|Ощадбанк
|26.3800
|26.7000
|30.6500
|31.2400
|2.8500
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|26.5500
|26.8000
|30.8500
|31.3000
|Укрэксимбанк
|26.4000
|26.7000
|30.6200
|31.3900
|Райффайзен Банк Аваль *
|26.6000*
|26.6500*
|31.2000*
|31.3000*
* - данные за 24.07.2018
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
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