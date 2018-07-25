На межбанке 24 июля объем торгов долларом увеличился на $125,1 млн до $269,2 млн

Во вторник, 24 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 125,1 млн долларов по сравнению с 23 июля до 269,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 126,5 млн долларов по сравнению с 23 июля до 315,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после роста в понедельник на 2 коп. во вторник подскочил на 14 коп. до уровня 26,59 UAH/USD.







