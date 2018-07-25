Курс доллара США в ходе азиатских торгов в среду остается практически на уровнях закрытия предыдущего дня

Инвесторы и трейдеры ждут, в том числе, итогов встречи председателя Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом.

Поездка главы ЕК в Вашингтон воспринимается Брюсселем и рынками как последний шанс избежать полномасштабной торговой войны с США, пишут европейские и американские издания. В среду Ж.-К.Юнкер и член ЕК по вопросам торговли Сесиля Мальмстрём встретятся с Д.Трампом, чтобы, как говорят европейские политики, снизить градус напряженности в торговых отношениях.

Однако "никто не испытывает оптимизма", заявил Financial Times источник в дипломатических кругах.

Евро торгуется утром в районе $1,1684 против $1,1687 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится в среду в районе 129,92 иены по сравнению со 129,96 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 111,19 иены против 111,20 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, уменьшился на 0,01%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на аналогичную величину.

Валюты стран с развивающейся экономикой от Азии до Латинской Америки могут пострадать в ближайшие месяцы, при этом главные "жертвы" будут определяться фокусом торговой политики США, полагают аналитики Goldman Sachs.

Также эксперты банка полагают, что курс юаня может незначительно снизиться с текущих уровней, но будет восстанавливаться по мере ослабления доллара и стабилизации экономики КНР, сообщило агентство Bloomberg. Они прогнозируют, что в течение трех месяцев курс китайской нацвалюты будет составлять 6,7 юаня/$1, через двенадцать месяцев - 6,4 юаня/$1.

В среду курс доллара находится в районе 6,804 юаня против 6,7891 юаня днем ранее.