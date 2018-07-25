Подразделение биткоин-биржи Binance откроется в Южной Корее

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Подразделение биткоин-биржи Binance откроется в Южной Корее

09:05 25.07.2018 |

Финансы

 

После того, как CEO биткоин-биржи Binance Чанпэн Джао отметил особую значимость криптовалютного рынка Южной Кореи, местные СМИ предположили о грядущем открытии филиала площадки в стране. По информации Business Korea, Binance уже ищет руководителей для нового подразделения.

Издание также указало на тот факт, что ранее Binance добавила поддержку корейского языка и наняла двух представителей местной криптоиндустрии на должности локального директора по маркетингу и руководителя фонда Binance Labs.

Стоит отметить, что интерес крупной площадки к южнокорейской юрисдикции объясняется готовностью местных законодателей не только рассмотреть ряд нормативно-правовых актов для регулирования криптовалютной отрасли, но и снять прошлогодний запрет на проведение ICO.

Добавим, что в целом Binance за 2018 год планирует открыть от 3 до 5 локальных отделений. Так, менее месяца назад компания объявила о запуске новой торговой площадки в Уганде с поддержкой фиатных торгов.

Напомним, ранее в июле Binance опубликовала годовой отчет, согласно которому на 175-й день работы биржи объем торгов достиг $10 млрд.

Подразделение биткоин-биржи Binance откроется в Южной Корее

 
По материалам: forklog.com
 

ПО РУБРИКАМ

15:56 Курс доллара на межбанке 25 июля составляет 26.6283 грн

15:10 Евро 25 июля колеблется в слабом плюсе накануне заседания ЕЦБ

13:23 Рынки акций Азии завершили торги 25 июля без единой динамики

13:16 НБУ упростил порядок привлечения резидентами внешнего финансирования

12:02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.07.18

11:43 Курс валют по карточным операциям на 25.07.18

11:06 НБУ продал 24 июля банкам депозитные сертификаты на 14 154 млн гривен

10:48 На межбанке 24 июля объем торгов долларом увеличился на $125,1 млн до $269,2 млн

10:43 Курс доллара США в ходе азиатских торгов в среду остается практически на уровнях закрытия предыдущего дня

09:51 Остатки средств на корсчетах банков 25.07.18

09:47 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 24.07.18

09:05 Подразделение биткоин-биржи Binance откроется в Южной Корее

08:33 Золото дешевеет 25 июля на слабом укреплении доллара

07:51 Биржи США закрылись в основном в плюсе 24 июля на фоне финотчетов компаний

24.07 Курс доллара на межбанке активно прибавляет в цене каждый день

• дальше…

15:23 В пику Путину. Как США признали Украину своей исключительной зоной влияния

13:33 Проиграть сражение, но выиграть войну: что означает решение ВТО по аммиачному спору Украины и РФ

12:57 Пока Шойгу показывает мультики. Как Китай и США ведут битву за гиперзвук

11:57 Nord Stream 2 начала в Германии укладку труб для нового газопровода

08:26 Трамп готов отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основе

08:17 Пострадавший в Эймсбери: флакон с «Новичком» был в дорогой упаковке

08:08 Парламент Турции одобрил новый закон о безопасности

08:01 Пентагон выделил 307,5 млн долларов на производство комплексов Javelin

24.07 Венгрия официально выходит из переговоров по миграционному пакту ООН

24.07 Беларусь увеличила срок безвизового пребывания с пяти до 30 дней

24.07 В Китае выделят бизнесу 10 млрд долларов налоговых скидок из-за пошлин США

24.07 Азербайджан отказал Украине в выдаче подозреваемого в избиении депутата Рады Найема (БПП) Саитова

24.07 Макрон на глиняных ногах: чего будет стоить президенту «дело Бенналя»

24.07 КНДР приступила к демонтажу ракетного полигона. Ким Чен Ын держит слово?

24.07 МВФ прогнозирует инфляцию в Венесуэле в миллион процентов

• дальше…

10:54 Альтернатива хлору: як «Київводоканал» очищує воду

09:32 В Патрульной полиции анонсировали скорое возвращение радаров для измерения скорости

24.07 Как «крымская» вода напоила Херсонскую область

24.07 Родовид Банк продает землю на Оболони за 3,7 млрд грн

23.07 Оценка личного материального состояния украинцев в июне 2018г выросла, потребнастроения продолжают улучшаться

20.07 Багаті мало платять. Уряд хоче посилити контроль за статками заможних

19.07 Нафтогаз опровергает заявление КГГА об отказе судом признать Киевтеплоэнерго правопреемником долговых обязательств Киевэнерго

19.07 Суд отказался передать долги «Киевэнерго» КП «Киевтеплоэнерго»

18.07 КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь

18.07 Кабмин упростил процедуру трудоустройства иностранцев в Украине и отменил 22 устаревших акта

18.07 Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда

18.07 Кабмин готовится к проведению пробной переписи населения в декабре 2019 года

18.07 В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом

17.07 Во 2-м квартале вакантность торговой недвижимости в Киеве снизилась на 0,3 п.п. до 4,2%, - Jones Lang LaSalle

13.07 Почему Украина опередила Россию в мировом рейтинге инноваций

• дальше…

15:23 В пику Путину. Как США признали Украину своей исключительной зоной влияния

09:18 Каких провокаций ждать на 1030-летие крещения Украины

24.07 Как «крымская» вода напоила Херсонскую область

24.07 Азербайджан отказал Украине в выдаче подозреваемого в избиении депутата Рады Найема (БПП) Саитова

24.07 Киллеры танков: Что за бронебойные подразделения на Донбассе создал Наев

24.07 Какое термобарическое оружие готовит для оккупантов украинская оборонка

23.07 Анна Герман устроилась VIP-спикером Юлии Тимошенко

23.07 Скасувати санкції та забути Крим: чи вибухне в ЄС італійська бомба

23.07 Конец «хлебного перемирия». Решится ли Кремль на новое летнее обострение на Донбассе

23.07 Попадание ФСБ впросак. Как донбасская горячка Лубянки заканчивается провалами

20.07 Почему у Коломойского воюют с Порошенко «темниками» Кремля

20.07 Референдум на Донбассе: Почему Путин «слил» тайные переговоры с Трампом

20.07 Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе

20.07 СБУ начала расследование против должностных лиц ДнепрАзота из-за незаконной остановки производства хлора

19.07 Новый призрак большой войны. Чего хочет добиться Путин санкциями против Украины

• дальше…

24.07 Умные колонки больше всего оценили люди старше 45 лет

24.07 lifecell намерен развернуть первую в Украине сеть Интернета вещей

24.07 Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite: смартфоны среднего уровня с двойной камерой

24.07 Ford сделал проекционный дисплей с покрытием от фотолинз

24.07 Microsoft готовит две игровые консоли Xbox и новый сервис Xbox Scarlett Cloud

23.07 В Украине построят еще один завод деталей для Volkswagen

23.07 Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике

23.07 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

23.07 К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей

20.07 Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.

20.07 Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами

20.07 Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы

20.07 Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине

20.07 Модели Geely переедут на модульную платформу

20.07 Глава бренда Lexus: Время электрокаров еще не пришло

• дальше…

24.07 Смогут ли женщины покорить Уолл-стрит?

23.07 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

13.07 Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

11.07 HSBC назвал шесть банковских должностей будущего

03.07 Как не разочароваться в новой должности

03.07 Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом

25.06 Что делать с плохим начальником

23.06 Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью

21.06 Робот впервые в истории уволил разработчика

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно