Подразделение биткоин-биржи Binance откроется в Южной Корее

После того, как CEO биткоин-биржи Binance Чанпэн Джао отметил особую значимость криптовалютного рынка Южной Кореи, местные СМИ предположили о грядущем открытии филиала площадки в стране. По информации Business Korea, Binance уже ищет руководителей для нового подразделения.

Издание также указало на тот факт, что ранее Binance добавила поддержку корейского языка и наняла двух представителей местной криптоиндустрии на должности локального директора по маркетингу и руководителя фонда Binance Labs.

Стоит отметить, что интерес крупной площадки к южнокорейской юрисдикции объясняется готовностью местных законодателей не только рассмотреть ряд нормативно-правовых актов для регулирования криптовалютной отрасли, но и снять прошлогодний запрет на проведение ICO.

Добавим, что в целом Binance за 2018 год планирует открыть от 3 до 5 локальных отделений. Так, менее месяца назад компания объявила о запуске новой торговой площадки в Уганде с поддержкой фиатных торгов.

Напомним, ранее в июле Binance опубликовала годовой отчет, согласно которому на 175-й день работы биржи объем торгов достиг $10 млрд.