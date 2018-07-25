Золото дешевеет 25 июля на слабом укреплении доллара

Стоимость золота в среду утром умеренно снижается на фоне укрепления доллара по отношению к мировым валютам, при этом аналитики считают данный рост кратковременным явлением, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8.01 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,5 доллара, или на 0,12%, до 1224 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,29% - до 15,47 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 94,64 пункта.

Несмотря на то, что стоимость золота в среду утром перешла к росту после снижения с начала текущей недели, эксперты отмечают сохранение общего негативного тренда для драгоценного металла.

Рыночной аналитик CMC Markets UK Дэвид Мэдден (David Madden), мнение которого приводит агентство MarketWatch, отмечает, что стоимость металла показывает негативную динамику с апреля, и пока нет свидетельств того, что "медвежий" тренд подошел к концу. "Трейдеры все еще отыгрывают тот факт, что на прошлой неделе стоимость золота упала до годичного минимума", - добавил эксперт.