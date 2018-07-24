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Курс доллара на межбанке 24 июля составил 26.5832 грн
17:15 24.07.2018 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
Время
|
24.07.2018
|
23.07.2018
|
Количество сделок
|
Объем покупки и продажи, млн. доллар США
|
Средневзвешенный курс доллара
|
Средневзвешенный курс межбанк
|
9:30
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-
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-
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-
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-
|
10:00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10:30
|
10
|
7.50
|
26.5359
|
26.4598
|
11:00
|
50
|
28.28
|
26.5499
|
26.4447
|
11:30
|
128
|
78.88
|
26.5776
|
26.4475
|
12:00
|
212
|
126.10
|
26.5800
|
26.4492
|
12:30
|
340
|
192.20
|
26.5825
|
26.4510
|
13:00
|
436
|
277.72
|
26.5804
|
26.4515
|
13:30
|
514
|
344.18
|
26.5817
|
26.4474
|
14:00
|
552
|
371.54
|
26.5818
|
26.4474
|
14:30
|
582
|
415.92
|
26.5831
|
26.4475
|
15:00
|
664
|
487.38
|
26.5834
|
26.4482
|
15:30
|
712
|
517.08
|
26.5836
|
26.4483
|
16:00
|
724
|
524.06
|
26.5834
|
26.4487
|
16:30
|
748
|
535.14
|
26.5832
|
26.4497
|
17:00
|
752
|
537.34
|
26.5832
|
26.4497
|
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