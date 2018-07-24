На межбанке 23 июля объем торгов долларом уменьшился на $45,1 млн до $144,1 млн

В понедельник, 23 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 45,1 млн долларов по сравнению с 20 июля до 144,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 25,3 млн долларов по сравнению с 20 июля до 188,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июне объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 9,6% до 8,204 млрд долларов по сравнению с маем.

Курс доллара на межбанке после того, как сохранился в пятницу, в понедельник вырос на 2 коп. до уровня 26,45 UAH/USD.