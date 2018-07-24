После запрета криптовалют Индия все же может признать биткоин биржевым товаром

Специальный советник Резервного банка Индии Шьям Диван выступил в Верховном суде с речью о необходимости регулирования местного криптовалютного рынка для предотвращения «незаконных транзакций» на территории страны. Об этом пишет CCN.

Значимость этого заявления также подчеркнул генеральный прокурор Индии. По словам одного из местных чиновников, биткоин может получить статус биржевого товара и, соответственно, регулироваться наравне с традиционными финансовыми инструментами.

Напомним, в апреле Резервный банк Индии запретил подконтрольным учреждениям предоставлять частным лицам и компаниям услуги, связанные с цифровыми валютами вроде биткоина. Кроме того, был введен запрет на проведение транзакций с целью покупки криптовалют.

Возмущенные представители криптосообщества Индии обратились в суд с требованием защитить общественный интерес и отменить этот запрет.

Сам Резервный банк Индии впоследствии признал, что наложил ограничения, не проводя никаких исследований или консультаций.

20 июля Верховный суд Индии повторно оставил в силе запрет на операции с криптовалютами из-за отсутствия существенных аргументов от участников процесса и перенес заседание на 11 сентября.