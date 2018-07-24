НБУ смягчил требования к подтверждению и регистрации банками соглашений на межбанке и кредитном рынках

Национальный банк смягчил требования к подтверждению и регистрации банками соглашений на межбанковском валютном и кредитном рынках.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк принял ряд изменений, которыми смягчает требования к банкам относительно подтверждения и регистрации сделок, которые они заключают на межбанке.

Так, Национальный банк отменяет норму об обязательном подтверждении банками всех сделок по купле-продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины (далее - МВРУ) средствами Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины (также известная как ВалКли).

В дальнейшем для подтверждения собственных сделок на МВРУ банки смогут использовать как ВалКли (в добровольном порядке), так и любые другие средства, приемлемые для сторон сделки (например, SWIFT).

Одновременно банки получат возможность заключать сделки на МВРУ в любое время, а не только во время работы ВалКли, как сейчас.

Также Нацбанк отменяет требования, которые обязывали банки регистрировать сделки по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украины средствами системы КредИнфо (Системы предоставления банками Украины информации по сделкам по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке).

В дальнейшем такая регистрация не будет осуществляться вообще.

Ранее информация, полученная через ВалКли и КредИнфо, использовалась Национальным банком для мониторинга ситуации на рынках.

В дальнейшем соответствующие данные Национальный банк будет получать через каналы обмена информацией от торгово-информационных Bloomberg и Reuters, а также с имеющейся статистической отчетности банков.

Такие шаги окажут банкам больше гибкости по времени заключения сделок и уменьшат нагрузку на них в части информирования Национального банка, а Национальному банку это позволит получать более оперативную информацию о состоянии денежного и валютного рынков.

Как сообщали Українські Новини, НБУ изменил расчет и время обнародования официального курса гривны к доллару США.