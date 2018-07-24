Доллар США слабо дешевеет 24 июля, турецкая лира упала после сохранения ставки ЦБ

Курс доллара США во вторник слабо меняется относительно корзины основных мировых валют, колебания евро также незначительны в ожидании очередного заседания Европейского центрального банка.

Между тем курс турецкой лиры к доллару в ходе торгов падал более чем на 3% после того, как ЦБ Турции удивил рынки, сохранив без изменения процентные ставки, сообщает Dow Jones. Инвесторы обеспокоены тем, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган вмешивается в политику центробанка, подрывая веру в его независимость.

Евро торгуется днем в районе $1,1693 против $1,1692 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится во вторник в районе 129,98 иены по сравнению со 130,19 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 111,15 иены против 111,35 иены в понедельник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, уменьшился на 0,06%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,04%.

Определенную поддержку евро оказали статданные, которые показали, что экономика еврозоны продолжает расти, хотя и более слабыми темпами, чем ранее.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в июле снизился до 54,3 пункта с 54,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на сохраняющийся рост деловой активности. Аналитики ожидали менее значительного снижения - до 54,8 пункта.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны упал в текущем месяце до 54,4 пункта с 55,2 пункта в июне, промышленный PMI, напротив, поднялся с 54,9 до 55,1 пункта.