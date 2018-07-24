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В июне население продало валюты на $268,7 млн больше, чем купило
17:29 23.07.2018 |
В июне население продало наличной валюты на 268,7 млн долларов больше, чем купило.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением снова превысила покупку.
В июне население продало 947,8 млн и купило 679,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году население продало наличной валюты на 2,138 млрд долларов больше, чем купило.
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