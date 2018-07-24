На межбанке 20 июля объем торгов долларом увеличился на $37,1 млн до $189,2 млн

В пятницу, 20 июля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 37,1 млн долларов по сравнению с 19 июля до 189,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) сохранился по сравнению с 19 июля на уровне 213,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 4 коп. в пятницу сохранился на уровне 26,43 UAH/USD.