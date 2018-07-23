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Золото незначительно дорожает 23 июля на фоне снижения доллара к мировым валютам
08:34 23.07.2018 |
Стоимость золота демонстрирует незначительную положительную динамику в понедельник утром на фоне снижения курса доллара к основным мировым валютам после комментариев президента США Дональда Трампа об американской валюте, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.58 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 0,8 доллара, или на 0,06%, до 1231,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,15%, до 15,53 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 94,31 пункта.
Ослабление доллара связано с комментариями президента США, сделанными в пятницу. Трамп заявил, что Китай и ЕС манипулируют своими валютами, сохраняя низкие процентные ставки, в отличие от США, где доллар укрепляется, чему способствует и повышение базовой ставки Федрезерва, и Америка теряет свои конкурентные торговые преимущества.
При ослаблении доллара золото становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой, что оказывает поддержку стоимости драгметалла.
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