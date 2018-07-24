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Доллар США стабилен 23 июля, внимание рынка приковано к юаню и иене
16:30 23.07.2018 |
Курс доллара США в понедельник слабо меняется относительно корзины основных мировых валют, внимание инвесторов сосредоточено на новостях из Китая и Японии, сообщает MarketWatch.
Евро торгуется днем в районе $1,1719 против $1,1724 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится в понедельник в районе 130,35 иены по сравнению со 130,62 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 111,24 иены против 111,41 иены в пятницу.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,03%. В то же время индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,03%.
Иена дорожает на слухах, что Банк Японии может внести изменения в денежно-кредитную политику по итогам заседания, которое состоится на следующей неделе. ЦБ сохраняет ее неизменной с 2016 года: тогда он заявил о намерении контролировать кривую доходности гособлигаций, чтобы повысить эффективность покупки бондов и отрицательных процентных ставок.
Тем не менее, прибыль банков и трейдеров по-прежнему находится под давлением, и теперь руководство Банка Японии начало обсуждать возможность введения новых мер, сообщают различные СМИ.
Между тем власти Китая заявили о том, что курс юаня изменяется под влиянием рыночных факторов, и у страны нет намерения наращивать экспорт за счет девальвации нацвалюты.
"Обменный курс юаня определяется рынком. Бывают подъемы и снижения. Движение двухстороннее", - сообщил представитель МИД КНР Гэн Шуан журналистам в понедельник.Доллар подорожал до 6,7858 юаня по сравнению с 6,7709 юаня в пятницу. С начала текущего года китайская нацвалюта опустилась на 4,4% относительно американской, свидетельствуют данные FactSet.
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