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Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы
17:13 20.07.2018 |
Создатель Ethereum говорит, что криптовалюты и блокчейн имеют как минимум два основных препятствия, которые мешают им достичь массового принятия.
В новом интервью экономисту Тайлеру Коуэну Бутерин сказал, что масштабирование и простота использования - ключевые элементы для успеха развивающейся технологии.
«Ежемесячная пропускная способность Ethereum составляет около 15 транзакций в секунду. Если вы поместите все поездки Uber в блокчейн, то вы уже получите 12 транзакций в секунду.
Если вы заговорите о PayPal, то получите сотни или даже тысячи транзакций в секунду.
Я чувствую необходимость в большем количестве транзакций в секунду - это важно. И это может произойти через внедрение Sharding и других основных слоев масштабирования, используемых для обновлениях системы. Именно над ними мы работаем сейчас.
Второй важный вызов - пользовательский опыт. Взаимодействие с блокчейном по-прежнему является неуклюжим, также вызывают вопросы опыт работы с безопасностью.
Сейчас достаточно просто потерять за ночь все свои токены, если ваши ключи будут украдены. Все эти вызовы потребуют больше инноваций и мы увидим инновации в течение нескольких следующих лет»
Также Виталик немного поделился своим мнением по вопросу определения стоимости криптовалют.
«Я думал об этом достаточно много и я до сих пор не уверен в том, какой ответ будет наилучшим. Все зависит от того, куда двигаются криптовалюты.
С одной стороны - это угроза для криптовалюты стать своего рода корпорацией, которая собирает выручку за счет комиссий за транзакцию. Сейчас комиссии распределяются среди валидаторов Proof-of-Stake.
Можно сказать, что стоимость криптовалюты - это общее количество комиссии, которую она сумела собрать. На удивление, данный подход является самым честным в оценке.
К примеру, комиссии за транзакции в сети Ethereum равны $500000 в день или около $180 миллионов в год.
Либо можно применить метод средним значениям стоимости криптовалюты на бирже.
Есть еще метод стоимости сбережений, когда люди держат свои монеты в надежде, что другие люди в будущем будут также их держать. Таким образом, люди становятся богаче, а сообщество растет. Если цены будут расти медленно, то такая модель может быть стабильной достаточно долгое время. Тогда больше людей будут направлять свои средства на длительное сбережение.
На самом деле я не знаю ответ на этот вопрос. Если вы заинтересованы в создании устойчивой криптовалюты, то важно иметь историю, когда к монете можно будет применить несколько экономических методик».
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