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Курс валют по карточным операциям на 20.07.18
11:25 20.07.2018 |
Курс покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 20 июля 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.2500
|26.5252
|30.4000
|30.9598
|4.0500
|4.2500
|ОТП Банк
|26.2500
|26.4500
|30.4700
|30.7300
|Укрсоцбанк
|26.3000
|26.5500
|30.4500
|31.0000
|Ощадбанк
|26.2400
|26.5700
|30.4000
|30.9000
|2.8500
|4.6000
|Креди Агриколь Банк
|26.3000
|26.5500
|30.5000
|31.0000
|Укрэксимбанк
|26.2000
|26.4900
|30.4000
|30.9500
|Райффайзен Банк Аваль
|26.1700*
|26.5500*
|30.2115*
|31.0000*
* - данные за 19.07.2018
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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