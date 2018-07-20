На межбанке 19 июля объем торгов долларом уменьшился на $62,2 млн до $152,1 млн

В четверг, 19 июля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 62,2 млн долларов по сравнению с 18 июля до 152,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 53,5 млн долларов по сравнению с 18 июля до 213,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в мае объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке вырос на 6,3% до 9,070 млрд долларов по сравнению с апрелем.

Курс доллара на межбанке после повышения в среду на 14 коп. в четверг подрос на 4 коп. до уровня 26,43 UAH/USD.

