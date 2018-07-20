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Приближение пиковых выплат по внешнему долгу создает условия к возвращению более жесткой фискальной политики, - НБУ
Национальный банк отмечает, что приближение периода пиковых выплат по внешнему государственному долгу в условиях роста процентных ставок на внешних рынках и завершения программы с Международным валютным фондом в 2019 году создает предпосылки к проведению более жесткой фискальной политики в 2019-2020 годах со сдерживающим эффектом как на экономический рост, так и на инфляцию.
Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.
Отмечается, что в этот период дефицит бюджета для базового сценария прогнозируется в размере не выше 1,5% ВВП, а первичное сальдо останется положительным.
Государственный и гарантированный долг в процентах к ВВП будет снижаться в течение всего прогнозного периода.
Этому будут способствовать высокие темпы роста номинального ВВП, умеренная волатильность обменного курса, а также постепенное сокращение внешней задолженности на фоне значительных выплат государственного сектора.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк прогнозирует получение транша от Международного валютного фонда в размере около 2 млрд долларов в текущем году.
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