В 1-м полугодии НБУ сократил активы на 8,2% до 942,7 млрд гривен

Активы Национального банка в январе-июне сократились на 8,2% с 1 027,086 млрд гривен до 942,724 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют предварительные данные по балансу НБУ на 1 июля 2018, передают Українські Новини.

В структуре активов сокращение произошло почти по всем сегментам.

При этом ценные бумаги нерезидентов за 1-е полугодие сократились на 11,2% до 372,725 млрд гривен.

Ценные бумаги Украины сократились незначительно, с 372,697 млрд гривен до 363,962 млрд гривен.

Кроме того, в январе-июне сократились кредиты банкам и другим заемщикам с 32,417 млрд гривен до 19,741 млрд гривен, а взносы в счет квот МВФ сократились на 8,5% до 74,109 млрд гривен.

Обязательства Нацбанка сократились на 10,6% с 862,193 млрд гривен до 779,239 млрд гривен, а собственный капитал сократился с 164,893 млрд гривен до 163,485 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, активы Национального банка в 2017 году выросли на 9,1%, или на 85,511 млрд гривен до 1,026 трлн гривен.

В 2016 году активы Нацбанка выросли с 849,2 млрд гривен в 2015 году до 940,6 млрд грн в 2016 году.