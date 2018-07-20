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Стоимость золота замедлила снижение 20 июля после ослабления курса доллара
09:24 20.07.2018 |
Стоимость золота в пятницу снижается, однако темпы спада замедлились на фоне ослабления курса доллара по отношению к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.51 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,6 доллара, или на 0,13% - до 1222,4 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов показатель достигал 1215 долларов за унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро падала при этом на 0,24% - до 15,36 доллара за унцию.
Ограничить спад стоимости драгоценного металла помогает снижающийся по отношению к большинству валют курс доллара после заявлений президента США Дональда Трампа. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,17%, до 94,99 пункта.
Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC сказал, что он "не в восторге" от того, что в ответ на развитие экономики происходит повышение процентной ставки ФРС США (оно подталкивает доллар к росту). Президент отметил, что позволяет делать ФРС все, что регулятор считает нужным для экономики. Кроме того, он добавил, что сильный доллар "ставит США в невыгодное положение".
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