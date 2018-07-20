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Доллар дешевеет к мировым валютам 20 июля после заявлений Трампа
09:18 20.07.2018 |
Курс доллара снижается в пятницу утром к большинству мировых валют после заявлений президента США Дональда Трампа относительно политики ФРС и курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 EET курс евро к доллару рос до 1,1667 доллара с 1,1643 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 112,31 иены за доллар со 112,46 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,11%, до 95,05 пункта.
Курс доллара находится под давлением после того, как в четверг американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC сказал, что он "не в восторге" от того, что в ответ на развитие экономики происходит повышение процентной ставки ФРС США. Президент отметил, что позволяет делать ФРС все, что регулятор считает нужным для экономики. Кроме того, он добавил, что сильный доллар "ставит США в невыгодное положение".
"Комментарии дали рынку существенный повод думать о том, что Соединенные Штаты уделяют особое внимание валютному курсу. Думаю, что это может произвести довольное сильное впечатление на инвесторов, которые собирались купить доллары, и они могут воздержаться от этого", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Учиды (Minori Uchida).
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